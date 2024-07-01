01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:16 Güncelleme: 01.07.2024 09:16
ABONE OL
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’ın kuzey ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör