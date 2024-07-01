01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Alkollü sürücünün Bodrum'da başlayan kaçışı Milas'ta sona erdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:24
ABONE OL
Alkollü sürücünün Bodrum’da başlayan kaçışı Milas’ta sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çevirmeden kaçan sürücü Milas'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğunu ve çevirmeden kaçtığını kabul eden şahıs polis ekiplerine güçlük çıkartıp, tehdit etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör