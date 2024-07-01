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Diyarbakır'da fırtına felaketi! Önce rüzgar sonra yangın: Çatılar uçtu elektrik telleri düştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 01.07.2024 19:39 Güncelleme: 01.07.2024 19:41
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Diyarbakır’da fırtına felaketi! Önce rüzgar sonra yangın: Çatılar uçtu elektrik telleri düştü

Bir süre önce büyük bir yangınla faciayı yaşayan Diyarbakır bu kez de fırtına ile karşı karşıya. Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle resmen felaket yaşandı. Fırtınada bir binanın çatısıyla pazar yerindeki şemsiyeler uçarken kopan elektrik telleri ise karayoluna düştü. İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'nde ise bir yangın başladı ve alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısıyla Pazar yerindeki şemsiyeler uçtu, kopan elektrik telleri karayoluna düştü. Bir mahallede de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı elektrik direğini devirdi.

ELEKTRİK KESİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, Bismil-Batman karayolunda da yola düşen elektrik telleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen enerji şirketi ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rüzgarda, bir tarlada kurulan demir sedir ile ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu. Pazara gelenler, zor anlar yaşadı.

ÖNCE FIRTINA SONRA YANGIN

İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki bir arazide de henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale sürüyor.

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