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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.07.2024 19:43
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı!

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 3 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

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