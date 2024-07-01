Osmaniye’de silahlı çatışma: 2 yaralı

Hırsızlar kaçarak olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.