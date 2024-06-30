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Sinop'ta 2 günlük denize giriş yasağı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 22:31
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Sinop’ta 2 günlük denize giriş yasağı!

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde iki gün süreyle denize girilmesine yasak getirildi.

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