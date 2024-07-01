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Ankara’da yangın paniği!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 00:55
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Ankara’da yangın paniği!

Son günlerde yurt genelinde orman yangınları arttı. Ankara’nın Akyurt ilçesinde de akşam saatlerinde ekili arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken 50 dönümlük arazi yangından etkilendi.

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