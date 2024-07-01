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Antalya'da feci kaza! Çok sayıda ölü var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 01:00
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Antalya’da feci kaza! Çok sayıda ölü var

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralılardan Z.K'nin (8) hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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