Meteorolojiden gün gün yeni tahmin! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor... | 1-5 Temmuz 2024 hava durumu
Son dakika haberi... Türkiye geneli güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bugün 6 il için kuvvetli yağış tahmini yapılırken, yurdun büyük bir bölümü için ise aşırı sıcak uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu tahminine göre ise cuma gününden itibaren İstanbul ve Marmara'nın bir bölümü için kuvvetli yağış beklentisi olduğu bildirildi. İşte güncel tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ HAVA DURUMU
2 TEMMUZ 2024 SALI HAVA DURUMU
3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
4 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE HAVA DURUMU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı