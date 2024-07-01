Meteorolojiden gün gün yeni tahmin! İstanbul’a kuvvetli yağış geliyor... | 1-5 Temmuz 2024 hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU