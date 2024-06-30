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Yurdun batısında orman yangını kuzeydoğusunda sel riski

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:00
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Yurdun batısında orman yangını kuzeydoğusunda sel riski

Sıcaklıkların ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla yurdun batı bölgelerinde orman yangını, kuvvetli yağışlar nedeniyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise sel riski bulunuyor.

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