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Adıyaman'daki anız ve bahçe yangını korkuttu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.06.2024 14:56
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Adıyaman’daki anız ve bahçe yangını korkuttu

Son dakika haberine göre Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen anız ve bahçe yangını korkuttu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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