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Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı: Erken müdahale faciayı önledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:03
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Kibritle oynayan çocuklar yangın çıkardı: Erken müdahale faciayı önledi

Bolu'da ara sokakta kibritle oynayan çocuklar, kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıkardı. Vatandaşların erken fark ederek müdahale etmesiyle facianın önüne geçildi.

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