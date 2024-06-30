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Yunanistan sınırında yakalandılar! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:58
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Yunanistan sınırında yakalandılar! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Son dakika haberine göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

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