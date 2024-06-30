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Kıraathane önünde husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu

Giriş: 30.06.2024 11:58
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Kıraathane önünde husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kıraathanenin önünde oturan Sadık K. (44), husumetlisi F.F.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

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