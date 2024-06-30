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Siirt'te yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:56
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Siirt’te yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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