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Yalova'da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:45
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Yalova’da hastane yolunda doğumu başlayan kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hastaneye götürülmek üzere ambulansla evinden alınan hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

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