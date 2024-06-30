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2 yıl önce evlilik teklifini reddeden kadını öldürüp intihar etti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:39
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2 yıl önce evlilik teklifini reddeden kadını öldürüp intihar etti

Eskişehir'de Necmettin Tepecik (69), 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden Hatice Usalan'ı (57) işe gitmek için beklediği durakta pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Usalan kurtarılamazken, olayın ardından kaçan Necmettin Tepecik, boş bir arazide intihar etti.

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