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Sungurlu'da 'sarıkız' paniği

İHA
Giriş: 30.06.2024 12:47
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Sungurlu’da ’sarıkız’ paniği

Çorum'un Sungurlu ilçesinde güçlü zehre sahip olan, bir metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep avlayabilen 'sarıkız' cinsi örümcek tekrar görüldü.

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