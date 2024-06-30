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Taksim’de film gibi silahlı saldırı kamerada: Eski ortağı rakip mekana gidince çalışanlarını vurdurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:56 Güncelleme: 30.06.2024 15:56
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Taksim’de film gibi silahlı saldırı kamerada: Eski ortağı rakip mekana gidince çalışanlarını vurdurdu

Taksim’de birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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