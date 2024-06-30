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Mısır Çarşısı'nda sopalı bıçaklı kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:53 Güncelleme: 30.06.2024 15:53
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Mısır Çarşısı’nda sopalı bıçaklı kavga kamerada

Fatih Mısır Çarşısı'nda çıkan kavgada taraflardan biri silah çekince ortalık karıştı. Silahı almak için yere yatırılan şahıs bacağından bıçaklandı. O anlar kameralara yansıdı.

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