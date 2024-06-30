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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 16:03 Güncelleme: 30.06.2024 16:09
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Antalya’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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