İzmir'deki orman yangını! İşte 35 hektarlık alanı küle çeviren izmarit! Alevlerin çıkış anı ortaya çıktı
İzmir'de Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan dün saat 13.00 sıralarında başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının çıkış anının kamera görüntülerine de ulaşıldı. Sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.
4 UÇAK, 8 HELİKOPTER, 44 ARAZÖZ, 14 SU İKMAL ARACI
Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.
Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.
"İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu da ifade ettiklerini söyleyen Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül'e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz.
Bu yangınlardan biri hariç çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından hem ülkemizin kaynakları açısından yazık hem de şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık" diye vurguladı.
İŞTE YANGININ ÇIKIŞ ANI!
Yangın, havadan ve karadan süren müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülürken, şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar görmüştü.
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