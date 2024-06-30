İzmir’deki orman yangını! İşte 35 hektarlık alanı küle çeviren izmarit! Alevlerin çıkış anı ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.

4 UÇAK, 8 HELİKOPTER, 44 ARAZÖZ, 14 SU İKMAL ARACI

Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.