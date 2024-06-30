Sosyal medyanın korkunç gücü! Dünya nüfusunun yüzde 62’si kullanıyor! Facebook liderliği kimseye bırakmadı

SOSYAL MEDYADA GÜNLÜK ORTALAMA 2,23 SAAT GEÇİRİLİYOR

Rapordaki verilere göre kullanıcılar, ortalama 2,23 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Ayrıca, 1,41 saat kitap, dergi ve benzeri okuma, 1,25 saat müzik dinleme, 1,02 saat de oyun oynamaya vakit ayrılıyor.

Rapora göre Türk kullanıcılar, sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor.

Günlük ortalama 2 saat 44 dakikalarını sosyal medyada geçiren Türk kullanıcılar, internette de dünya ortalamasından bir saat daha fazla vakit harcıyor.

Türkiye, internet kullanımında toplam 6 saat 57 dakikayla 42 ülke arasında 20. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA KULLANICIYLA YOUTUBE BAŞI ÇEKİYOR

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanıcıya 57 milyon 500 binle YouTube sahip. Instagram, 57 milyon 100 bin kullanıcıyla YouTube'un hemen peşinden geliyor.

TikTok, 37 milyon 700 bin kullanıcıyla Türkiye'de 3'üncü, Facebook 34 milyonla 4'üncü, X 20 milyon 670 bin kullanıcıyla 5'inci, LinkedIn ise 16 milyon kullanıcıyla 6'ncı sırada yer alıyor.