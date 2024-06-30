30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla Milas'ta orman yangını! 3 hektar alan zarar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:42
ABONE OL
Muğla Milas’ta orman yangını! 3 hektar alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör