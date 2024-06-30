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Rize'de 3 katlı evde tüp patlaması!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:26
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Rize’de 3 katlı evde tüp patlaması!

Son dakika haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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