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Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:33
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Sinop’ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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