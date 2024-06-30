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Sıcaktan kaçan Girlevik Şelalesi'nde serinliyor

Giriş: 30.06.2024 12:32
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Sıcaktan kaçan Girlevik Şelalesi’nde serinliyor

Temmuz ayına girerken yaşanan sıcak havadan kaçan gurbetçiler, dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Şelalede yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte hafta sonu yoğunluk arttı.

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