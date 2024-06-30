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Nahçıvan'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars'ta yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:35
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Nahçıvan’da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan zanlı Kars’ta yakalandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu zanlı Kars'ta yakalandı.

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