Çanakkale’de korkunç kaza! Kamyonet TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi yönünde seyir halinde olan Can Ayıboğan yönetimindeki 45 AHV 199 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki 34 ZV 6537 plakalı otomobilin sağ arka tarafına çarptı.