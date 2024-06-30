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Gaziantep'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 11:55
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Gaziantep’te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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