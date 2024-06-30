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İzmir'de silahlı kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 12:31
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İzmir’de silahlı kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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