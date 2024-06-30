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Selçuk'ta yeni yangın! Alevler büyümeden söndürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:20
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Selçuk’ta yeni yangın! Alevler büyümeden söndürüldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler, yoldan geçen araç sürücülerinin yangın söndürme tüpleri ve içme sularıyla ve dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ait 3 su tankerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

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