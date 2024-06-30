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Fatih'te bıçaklı sopalı yol verme kavgası güvenlik kamerasında

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:26
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Fatih’te bıçaklı sopalı yol verme kavgası güvenlik kamerasında

Fatih'te, kamyondan mal indiren işçilerle, yol isteyen otomobil sürücüsü arasındaki kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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