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Samsun'da 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:18
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Samsun’da 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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