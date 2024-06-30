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Gaziantep'te eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:24
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Gaziantep’te eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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