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Ordu'ya şehit ateşi düştü

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:57
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Ordu’ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberine göre Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında yaralanan Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

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