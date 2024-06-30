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Çocukları korkutan sözde müzeye üst mahkemeden de kötü haber

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 10:12
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Çocukları korkutan sözde müzeye üst mahkemeden de kötü haber

Antalya Körfezi'nde çoğu canlı yakalanıp, kimyasal suyla cam fanuslar içerisinde tamamı deforme şekilde sergilenen ve bazı çocukların 'korkunç' bulduğu belediye çalışanı Dr. Elif Özgür'ün müze adı altındaki kişisel sergisinin tahliyesi kararına karşı, yürütmenin durdurulması kararının iptaline yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kesin olarak reddedildi.

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