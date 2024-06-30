30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:53
ABONE OL
Antalya’da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör