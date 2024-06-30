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Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:44
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Hatay’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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