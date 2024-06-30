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Esenler’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:51 Güncelleme: 30.06.2024 15:51
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Esenler’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Esenler’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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