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Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege için fırtına uyarısı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 13:34
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Marmara’nın güneyi ile kıyı Ege için fırtına uyarısı

Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.

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