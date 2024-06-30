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Gaziantep'te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 13:50
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Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Necmettin Gök yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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