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Mardin'de taşlı ve sopalı kavga! Çok say10 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 21:39
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Mardin’de taşlı ve sopalı kavga! Çok say10 kişi yaralandı

Dehşet veren kavga Mardin’in Dargeçit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit ve Midyat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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