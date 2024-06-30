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Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.06.2024 21:33
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Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 42 kaçak göçmen kurtarıldı.

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