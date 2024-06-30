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Kuzey Ege'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:29
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Kuzey Ege’de 54 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik botta 54 düzensiz göçmen yakalandı.

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