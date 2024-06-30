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İstanbul'da makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:30
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İstanbul’da makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da kullandığı kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 819 lira para cezası ve adli işlem uygulandı.

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