30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:59
ABONE OL
Batman Çayı’nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör