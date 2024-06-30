30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail'e Fatih'te Gazze protestosu!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 21:02
ABONE OL
Katil İsrail’e Fatih’te Gazze protestosu!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölüm yağdırmaya devam ediyor. Katil İsrail'e ise dünyadan ve Türkiye'de tepkiler yükselirken son olarak Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Fatih'te yürüyüş düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör