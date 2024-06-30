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Karaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 14:54
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Karaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını rüzgarın etkisini yitirmesiyle gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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