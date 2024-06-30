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Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 30.06.2024 14:54
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Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışında çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'a sınır olan köylerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

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